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    «Рубин» и «Ахмат» сильнейшего не выявили

    «Рубин» — «Ахмат»: счет 1:1, обзор голов

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    «Рубин» и «Ахмат» разошлись миром в матче 10-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:1.

    Игроки «Ахмата»
    Игроки «Ахмата»

    Сначала забили «бордовые». Отличился Хвича Кварацхелия. Чуть больше, чем через 10 минут Дарко Евтич оставил хозяев в меньшинстве.

    На 80-минуте «Ахмат» заработал пенальти, а реализовал его Георгий Мелкадзе.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Ахмат 1:1
    Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (53'), 1:1 Георгий Мелкадзе (пенальти) (80') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович, Илья Самошников, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич, Хвича Кварацхелия (Олег Шатов, 90'), Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Денис Макаров, 67'), Джордже Деспотович Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Марат Быстров (Андрес Понсе, 78'), Мирослав Богосавац, Артём Полярус, Владимир Ильин, Евгений Харин (Лечи Садулаев, 63'), Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе Предупреждения: Максим Ненахов (9'), Георгий Мелкадзе (47'), Илья Самошников (61'), Дарко Йевтич (64'), Дарко Йевтич (68'), Марат Быстров (76'), Артём Тимофеев (89')

    «Рубин» набрал 15 очков и занял 8-е место. У «Ахмата» на очко меньше. 0

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