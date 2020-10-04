«Рубин» — «Ахмат»: счет 1:1, обзор голов

разошлись миром в матче 10-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:1.

Сначала забили «бордовые». Отличился Хвича Кварацхелия. Чуть больше, чем через 10 минут Дарко Евтич оставил хозяев в меньшинстве.

На 80-минуте «Ахмат» заработал пенальти, а реализовал его Георгий Мелкадзе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Ахмат 1:1 Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (53'), 1:1 Георгий Мелкадзе (пенальти) (80') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович, Илья Самошников, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич, Хвича Кварацхелия (Олег Шатов, 90'), Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Денис Макаров, 67'), Джордже Деспотович Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Марат Быстров (Андрес Понсе, 78'), Мирослав Богосавац, Артём Полярус, Владимир Ильин, Евгений Харин (Лечи Садулаев, 63'), Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе Предупреждения: Максим Ненахов (9'), Георгий Мелкадзе (47'), Илья Самошников (61'), Дарко Йевтич (64'), Дарко Йевтич (68'), Марат Быстров (76'), Артём Тимофеев (89')

«Рубин» набрал 15 очков и занял 8-е место. У «Ахмата» на очко меньше. 0