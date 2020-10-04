ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Двоевластие сохранилось. «Спартак» не отпустил «Зенит» в чемпионской гонке
  • 15:54
    • Дебютный гол Лисаковича принес «Локомотиву» победу над «Химками»
  • 12:16
    • «Локомотив» согласовал контракт с экс-игроком «Спартака»
  • 16:12
    • «Вест Хэм» крупно обыграл «Лестер», «Саутгемптон» одолел «Вест Бромвич»
  • 15:54
    • EA опубликовала список топ-10 снайперов в NHL 21
  • 15:33
    • «Аталанта» разгромила «Кальяри»
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Ахмат» назвали составы

    «Рубин» — «Ахмат»: составы, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол России РПЛ Ахмат Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны составы «Рубина» и «Ахмата» на матч 10-го тура РПЛ.

    «Рубин» и «Ахмат» назвали составы
    «Рубин» и «Ахмат» назвали составы

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Зуев, Макаров, Игнатьев, Косарев.

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин, Полярус, Мелкадзе.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Иванов, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Понсе.

    Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдет в воскресенье, 4 октября, в Казани. Начало — в 16:30 по мск.

    Следить за ходом поединка можно здесь, прогноз на эту встречу — тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Севилья» много не забьют
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Краснодару» будет тяжело после матча в Греции?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Будет ли равной игра на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры