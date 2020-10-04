«Рубин» — «Ахмат»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны составына матч 10-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Зуев, Макаров, Игнатьев, Косарев.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Иванов, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Понсе.

Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдет в воскресенье, 4 октября, в Казани. Начало — в 16:30 по мск.

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