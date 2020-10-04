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    Геркус: Если «Спартак» хочет завершить сезон в тройке — он должен работать на Тедеско

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился своими мыслями после матча между «Спартаком» и «Зенитом» в десятом туре чемпионата России.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    Матч «Спартак» — «Зенит» завершился вничью 1:1. Команды продолжают делить первое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Перед матчем оказалось, что "Зенит" готов играть в полном боевом составе: и с Ракицким, и с Малкомом и с Ловреном. Ротации подверглась только позиция второго нападающего: вместо Азмуна вышел Ерохин.

    Забегая вперед, сразу скажу, что Артем сыграл слабее себя обычного и это настолько меня удивило (ведь обычно игры против Спартака для Дзюбы особенные), что я написал, что мол, без Азмуна он полнападающего.

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    • Их связка с Азмуном сверхэффективна, это супердуэт, вдвоём они создают 2/3 моментов "Зенита" и забивают больше половины голов. По одиночке их эффективность сильно падает. Сильнее, чем можно ожидать.

    "Спартак" вышел на игру с одним важным изменением: Урунов вместо Умярова. Какой был замысел Доменико Тедеско в этой замене — вопрос открытый. Возможно он ожидал от Урунова активного прессинга опорной зоны "Зенита", прорывов на дриблинге в штрафную, забеганий и открываний. В итоге Урунов сыграл невпопад и выглядел самым слабым в составе "Спартака". После двадцати-тридцати минут активной игры в первом тайме "Спартак" выдохся и Зенит просто вмял их в штрафную площадь.

    По персоналиям хочется отметить Малкома, который так и не стал решающим игроком "Зенита". Семак пытается встроить его уже год, но ничего не получается. Этот безусловно одаренный и техничный игрок играет в неплохой футбол, но не отдаёт и не забивает. И ещё, как оказалось, он медленный. Ему гарантировано место на поле, на него играет вся команда, но он совсем не добавляет в атаке. Это большая проблема накануне игр Лиги Чемпионов.

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    • Про "Спартак" могу сказать только, что Доменико Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и второго опорника, показывая классную игру и принося отличный результат. Несмотря на это, некоторые наблюдатели непостижимым образом уже готовы его топить в случае осечки.

    Повторю то, что говорил уже многократно: если Спартак хочет закончить сезон в тройке — он должен работать сейчас на своего тренера. Все: и клуб и игроки и болельщики», — написал Геркус в своем телеграм-канале. 0

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