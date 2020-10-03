«Уфа» — «Ротор»: составы, онлайн, прогноз

Объявлены стартовые составыи волгоградскогона матч 10-го тура российской Премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Камилов, Карп, Сысуев, Жамалетдинов.

Запасные: Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Неделчару, Голубев, Емельянов, Фольмер, Альбеков, Агаларов, Бизяк, Гиргобиани.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.

Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Донцов, Кипиани, Серченков, Колесниченко, Микелтадзе, Щербин.

Поединок пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.

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