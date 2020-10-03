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    «Уфа» — «Ротор»: стартовые составы команд

    «Уфа» — «Ротор»: составы, онлайн, прогноз

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    Объявлены стартовые составы «Уфы» и волгоградского «Ротора» на матч 10-го тура российской Премьер-лиги.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Камилов, Карп, Сысуев, Жамалетдинов.

    Запасные: Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Неделчару, Голубев, Емельянов, Фольмер, Альбеков, Агаларов, Бизяк, Гиргобиани.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.

    Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Донцов, Кипиани, Серченков, Колесниченко, Микелтадзе, Щербин.

    Поединок пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.

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