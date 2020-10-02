Уткин: «Локомотив» имеет все отличные шансы проиграть все матчи в ЛЧ

Известный блогерподелился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов для трех российских клубов.

В групповом этапе ЛЧ Россию в этом сезоне будут представлять «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

«Локомотив имеет отличные шансы проиграть все матчи. У нынешней команды, которая может лишь защищаться, три соперника — великий, выдающийся и прогрессирующий — все прижмут к воротам с надежностью от контратак. И дальше гаплык.

Если Бавария не станет жалеть, может пасть и рекорд Спартака "1:18".

Недостаточно представляю себе Брюгге, но сейчас мне кажется, эта команда не настолько сильнее Зенита, чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но Зенит в Лиге всегда найдет, где сесть в лужу.

О Краснодаре. Не думаю, что у клуба есть задачи в групповом турнире. Место в группе — четвертое, думаю, одну победу Краснодар сумеет где-то выбороть. Мне матчи в этой группе интереснее всего будут», — написал Уткин в своем телеграм-канале.