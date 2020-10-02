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    Уткин: «Локомотив» имеет все отличные шансы проиграть все матчи в ЛЧ

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов для трех российских клубов.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    В групповом этапе ЛЧ Россию в этом сезоне будут представлять «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

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    • «Локомотив имеет отличные шансы проиграть все матчи. У нынешней команды, которая может лишь защищаться, три соперника — великий, выдающийся и прогрессирующий — все прижмут к воротам с надежностью от контратак. И дальше гаплык.

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    Недостаточно представляю себе Брюгге, но сейчас мне кажется, эта команда не настолько сильнее Зенита, чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но Зенит в Лиге всегда найдет, где сесть в лужу.

    О Краснодаре. Не думаю, что у клуба есть задачи в групповом турнире. Место в группе — четвертое, думаю, одну победу Краснодар сумеет где-то выбороть. Мне матчи в этой группе интереснее всего будут», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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