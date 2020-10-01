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    Все новости спорта

    «Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников по групповому раунду ЛЧ

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    В Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

    Жеребьевка Лиги чемпионов
    Жеребьевка Лиги чемпионов

    Петербургский «Зенит» сыграет в группе F вместе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

    Московский «Локомотив» попал в группу А, где будет противостоять «Баварии», «Атлетика» и «Зальцбургу».

    ФК «Краснодар» оказался в квартете Е с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Составы групп розыгрыша Лиги чемпионов:

    Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия);

    Группа В: «Реал» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Интер» (Италия), «Боруссия» (Германия);

    Группа С: «Порту» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Марсель» (Франция);

    Группа D: «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Аталанта» (Италия), «Мидтьюлланд» (Дания);

    Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция);

    Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия)

    Группа G: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Динамо» (Киев, Украина), «Ференцварош» (Венгрия);

    Группа H: «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лейпциг» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).

    Полное расписание матчей группового этапа станет известно в пятницу. Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. 0

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