«Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников по групповому раунду ЛЧ

В Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Петербургский «Зенит» сыграет в группе F вместе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Московский «Локомотив» попал в группу А, где будет противостоять «Баварии», «Атлетика» и «Зальцбургу».

ФК «Краснодар» оказался в квартете Е с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Составы групп розыгрыша Лиги чемпионов:

Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия);

Группа В: «Реал» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Интер» (Италия), «Боруссия» (Германия);

Группа С: «Порту» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Марсель» (Франция);

Группа D: «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Аталанта» (Италия), «Мидтьюлланд» (Дания);

Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция);

Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия)

Группа G: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Динамо» (Киев, Украина), «Ференцварош» (Венгрия);

Группа H: «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лейпциг» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Полное расписание матчей группового этапа станет известно в пятницу. Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. 0