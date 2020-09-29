«Тоттенхэм» — «Челси»: счет матча 1:1 (5:4), обзор голов

Лондонскийв домашнем матче 4-го раунда Кубка английской лиги одержал победу над— 1:1 (5:4 по пенальти).

Счет в матче на 19-й минуте открыли гости. «Челси» провёл атаку правым краем, Аспиликуэта отпасовал к радиусу штрафной, где Вернер позволил себе мяч обработать, а затем пробить точно в нижний угол ворот.

На 84-й минуте «Шпоры» отыгрались. Регилон от левого края штрафной выполнил навес к вратарской, откуда Ламела при попустительстве защитников расстрелял ворота.

Игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались игроки «Тоттенхэма». У «Челси» Мэйсон Маунт в решающей попытке промахнулся мимо ворот.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Тоттенхэм — Челси 1:1 Голы: 0:1 Тимо Вернер (19'), 1:1 Эрик Ламела (84') Тоттенхэм: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Гарри Кейн, 70'), Серхио Регилон, Мусса Сиссоко, Серж Орье, Tanguy Ndombele, Жедсон Фернандеш (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 63'), Эрик Ламела, Стивен Бергвейн (Лукас Моура, 76') Челси: Эдуард Менди, Фикайо Томори, Курт Зума, Бен Чилвел (Эмерсон, 66'), Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Тимо Вернер, Матео Ковачич (N'Golo Kante, 70'), Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 76') Предупреждения: Матео Ковачич (45'), Серж Орье (59'), Джафет Танганга (61'), Жоржиньо (83')

«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал. Своего следующего соперника команда Жозе Моуринью узнает позднее. Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги пройдут в 20-х числах декабря. 0