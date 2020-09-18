ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
  • 09:14
    • Депай может оказаться в «Милане»
  • 08:53
    • Сутормин и Ерохин могут быть отданы «Зенитом» в аренду
  • 07:48
    • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 07:32
    • «Майами» во второй раз обыграл «Бостон»
  • 07:16
    • Сразу шесть русских хоккеистов сыграют в финале Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол УЕФА Футбол России Динамо Зенит Краснодар Локомотив Ростов ЦСКА Португалия Бенфика Порту Спортинг Лиссабон Брага
    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Это произошло после матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы, в которых московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и выбыло из турнира, а португальский «Риу Аве» обыграл боснийский «Борац» (2:0).

    После этого в активе России осталось 35,465 балла, тогда как у Португалии — 40,049. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице составляет 4,584 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/23.

    В сезоне-2020/21 от России в еврокубках выступят «Ростов» (пятое место в чемпионате России сезона-2019/20, третий квалификационный раунд Лиги Европы), ЦСКА (четвертое место, групповой этап Лиги Европы), «Краснодар» (третье место, раунд плей-офф Лиги чемпионов), а также «Локомотив» и «Зенит» (второе и первое места в чемпионате России, групповой этап Лиги чемпионов). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как начнут новый сезон чемпионы Германии?
  • «Бавария» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Краснодар» добудет полноценную победу?
  • «Краснодар» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Лион» постарается прервать серию без побед
  • «Лион» — «Ним». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лион — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры