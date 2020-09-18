Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Это произошло после матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы, в которых московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и выбыло из турнира, а португальский «Риу Аве» обыграл боснийский «Борац» (2:0).

После этого в активе России осталось 35,465 балла, тогда как у Португалии — 40,049. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице составляет 4,584 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/23.

В сезоне-2020/21 от России в еврокубках выступят «Ростов» (пятое место в чемпионате России сезона-2019/20, третий квалификационный раунд Лиги Европы), ЦСКА (четвертое место, групповой этап Лиги Европы), «Краснодар» (третье место, раунд плей-офф Лиги чемпионов), а также «Локомотив» и «Зенит» (второе и первое места в чемпионате России, групповой этап Лиги чемпионов). 0