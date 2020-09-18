«Бавария» — «Шальке»: счет 8:0, обзор голов

В матче 1-го тура немецкой Бундеслигиразгромилас неприличным счетом 8:0.

Уже на старте встречи Серж Гнабри с левой ноги попал в левый верхний угол, пробив с линий штрафной. За ним отметился Леон Горецка, пробивший в касание после скидки Томаса Мюллера. В первом тайме последнее слово осталось за Робертом Левандовски. Поляк пробил с пенальти.

Второй тайм начался с бенефиса Сержа Гнабри. Дважды на ударную позицию его вывел Лерой Сане. Вингеру «Баварии» оставалось только покатить мяч в пустые ворота.

Настоящее издевательство началось, когда в штрафной площади «Шальке» Левандовски сумел развернуться и эффектным пасом набросить на Мюллера, который в касание, не лав мячу коснуться газона, пробил в левый нижний угол.

На 71-й минуте матча уже сам Лерой Сане забил свой мяч. Один на один с вратарем его вывел Йозуа Киммих. Точку в игре поставил Джамаль Мусиала. Футболист сместился к линии штрафной соперника и пробил точно низом.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Шальке 04 8:0 Голы: 1:0 Серж Гнабри (4'), 2:0 Леон Горецка (19'), 3:0 Роберт Левандовски (пенальти) (31'), 4:0 Серж Гнабри (47'), 5:0 Серж Гнабри (59'), 6:0 Томас Мюллер (69'), 7:0 Лерой Зане (71'), 8:0 Jamal Musiala (81') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Жером Боатенг (Chris Richards, 72'), Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих, Серж Гнабри (Jamal Musiala, 72'), Лерой Зане (Микаэль Кюизанс, 72'), Леон Горецка (Корентин Толиссо, 51'), Томас Мюллер (Джошуа Зиркзее, 82'), Роберт Левандовски Шальке 04: Ralf Faehrmann, Озан Кабак, Себастьян Руди, Бенжамен Стамбули, Бастиан Очипка, Суат Сердар (Алессандро Шёпф, 30'), Набиль Бенталеб, Рабби Матондо (Бенито Раман, 65'), Амин Арит (Тимо Беккер, 79'), Марк Ут, Гонсало Пасьенса (Стивен Скрыбски, 79') Предупреждения: Озан Кабак (30'), Йозуа Киммих (65'), Бенжамен Стамбули (81')

«Бавария» не оставила шансов «Шальке» и набрала первые три очка в новом сезоне. 0