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    Тухель раскритиковал календарь матчей ПСЖ

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    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победу над «Мецем» (1:0), а также пожаловался на плотность графика.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    Напомним, парижане играли в меньшинстве начиная с 65-й минуты, когда вторую желтую карточку получил защитник Абду Диалло. В концовке встречи хозяева и вовсе остались вдевятером — защитник Хуан Бернат покинул поле из-за травмы, а у Тухеля закончились замены.

    «Я не знаю, были ли за всю историю футбола победы при игре 9 на 11, но мы это заслужили. Я очень горжусь и очень счастлив! Мы это заслужили! В первом тайме можно было забить несколько голов, но мы не использовали все свои отличные моменты, и становилось все сложнее и сложнее. Но эта победа вдевятером — это невероятно, потрясающий менталитет.

    В то же время я должен сказать, что мы убиваем игроков, они мертвы. Я очень переживаю, что у нас будут травмы, если мы продолжим в том же духе. Маркиньос, Анхель и Мауро, все. Гейе бегал как сумасшедший. Мы одержали абсолютно заслуженную победу в этом матче», — приводит слова Тухеля GFFN 0

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