«Ньюкасл» намерен судиться с руководством АПЛ

намерен судиться с руководством английской Премьер-лиги, утверждает The Guardian.

Причиной обращения в суд является срыв продажи клуба группе инвесторов из Саудовской Аравии.

Владелец «сорок» Майк Эшли уже нанял двух лондонских адвокатов и дал им указание представлять клуб в судебном споре против лиги.

По мнению «Ньюкасла», АПЛ действовала не надлежащим образом во время процесса переговоров, что в итоге и привело к срыву сделки.

Ранее клуб объявил, что Премьер-лига не одобрила сделку, отметив, что рассматривает различные варианты дальнейших действий. Лига, в свою очередь, выступила с заявлением, что не блокировала продажу «Ньюкасла». 0