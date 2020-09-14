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    «Ньюкасл» намерен судиться с руководством АПЛ

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    «Ньюкасл» намерен судиться с руководством английской Премьер-лиги, утверждает The Guardian.

    Майк Эшли
    Майк Эшли

    Причиной обращения в суд является срыв продажи клуба группе инвесторов из Саудовской Аравии.

    Владелец «сорок» Майк Эшли уже нанял двух лондонских адвокатов и дал им указание представлять клуб в судебном споре против лиги.

    По мнению «Ньюкасла», АПЛ действовала не надлежащим образом во время процесса переговоров, что в итоге и привело к срыву сделки.

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    • Ранее клуб объявил, что Премьер-лига не одобрила сделку, отметив, что рассматривает различные варианты дальнейших действий. Лига, в свою очередь, выступила с заявлением, что не блокировала продажу «Ньюкасла». 0

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