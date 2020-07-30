Саудиты отказались от приобретения «Ньюкасла»

Знак «Ньюкасла»
standard.co.uk
«Мы пришли к решению отказаться от приобретения футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед". Делаем это с сожалением, так как мы были полностью готовы инвестировать в отличный город Ньюкасл. Верим, что могли бы вернуть клуб на то место, которое он заслужил исторически. К сожалению, затянувшийся процесс приобретения клуба в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределённостью сделал потенциальные инвестиции нежизнеспособными», — приводит сообщение инвестиционного фонда Sky Sports. 0