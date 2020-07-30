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    Саудиты отказались от приобретения «Ньюкасла»

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    Представители PCP Capital Partners и Reuben Brothers отказались от покупки «Ньюкасла». Ранее бизнесмены из Саудовской Аравии планировали выкупить контрольный пакет акций «сорок».

    Знак «Ньюкасла»
    Знак «Ньюкасла»

    «Мы пришли к решению отказаться от приобретения футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед". Делаем это с сожалением, так как мы были полностью готовы инвестировать в отличный город Ньюкасл. Верим, что могли бы вернуть клуб на то место, которое он заслужил исторически. К сожалению, затянувшийся процесс приобретения клуба в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределённостью сделал потенциальные инвестиции нежизнеспособными», — приводит сообщение инвестиционного фонда Sky Sports. 0

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