Саудиты отказались от приобретения «Ньюкасла»

Представители PCP Capital Partners и Reuben Brothers отказались от покупки. Ранее бизнесмены из Саудовской Аравии планировали выкупить контрольный пакет акций «сорок».

«Мы пришли к решению отказаться от приобретения футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед". Делаем это с сожалением, так как мы были полностью готовы инвестировать в отличный город Ньюкасл. Верим, что могли бы вернуть клуб на то место, которое он заслужил исторически. К сожалению, затянувшийся процесс приобретения клуба в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределённостью сделал потенциальные инвестиции нежизнеспособными», — приводит сообщение инвестиционного фонда Sky Sports. 0