Глушенков готовится к дерби с ЦСКА в общей группе «Спартака»

Генеральный директорсообщил, что травма полузащитника, полученная в матче за молодежную сборную России против Польши (0:1), оказалась несерьезной.

«С Глушенковым ничего страшного. Он работает в общей группе, готовится к дерби. Ташаев вернулся в команду, он проходит реабилитацию с нашими врачами. Работает по своей программе», — цитирует Газизова «СЭ».

21-летний футболист был заменен после первого тайма матча с поляками из-за подозрения на травму колена. В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за «красно-белых» и не отметился результативными действиями.

Московское дерби начнется 13 сентября в 19:00. Перед 7 туром РПЛ «Спартак» лидирует в чемпионате с 14 очками. 0