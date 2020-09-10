Глушенков готовится к дерби с ЦСКА в общей группе «Спартака»

Максим Глушенков
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«С Глушенковым ничего страшного. Он работает в общей группе, готовится к дерби. Ташаев вернулся в команду, он проходит реабилитацию с нашими врачами. Работает по своей программе», — цитирует Газизова «СЭ».
21-летний футболист был заменен после первого тайма матча с поляками из-за подозрения на травму колена. В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за «красно-белых» и не отметился результативными действиями.
Московское дерби начнется 13 сентября в 19:00. Перед 7 туром РПЛ «Спартак» лидирует в чемпионате с 14 очками. 0