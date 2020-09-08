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    Рамос готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с «Реалом» — СМИ

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    Капитан мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Серхио Рамос может продлить контракт с клубом.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    34-летний игрок находится в хороших отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом, поэтому нет сомнений, что стороны заключат новое соглашение.

    В ближайшее время они встретятся, чтобы подробно обсудить продление договора. Рамос готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в мадридском клубе, утверждает Marca.

    Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом Испании, дважды брал Кубок страны, по четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании, а также завоевал три Суперкубка УЕФА.

    В прошлом сезоне Рамос провел 44 матча, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу. Его действующее соглашение с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. 0

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