«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы

на официальном сайте презентовал третий комплект формы на сезон-2020/21.

Футболка выполнена преимущественно в черном и белом цветах, есть красные вставки. Такой узор называется Dazzle.

Военный камуфляж Dazzle использовали в прошлом веке для росписи британских лайнеров, чтобы противник не мог определить размеры, форму и направление движущейся техники.

