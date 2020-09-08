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    Грузия и Северная Македония сыграли вничью

    Грузия — Северная Македония: счет 1:1, обзор голов

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    В матче второго тура Лиги наций сборные Грузии и Северной Македонии сыграли вничью 1:1.

    Горан Пандев
    Горан Пандев

    Первыми забили хозяева. На 13 минуте матча голом отметился Торнике Окриашвили. Его усилия свел на нет защитник «Спортинга» Стефан Ристовски.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 2
    Грузия — Северная Македония 1:1
    Голы: 1:0 Tornike Okriashvili (пенальти) (13'), 1:1 Стефан Ристовски (33') Грузия: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Davit Khocholava, Solomon Kverkveliya, Nikoloz Mali (Леван Шенгелия, 75'), Ника Квеквескири (Nika Katcharava, 85'), Джаба Канкава, Tornike Okriashvili, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Георгий Квилитая (Giorgi Chakvetadze, 62') Северная Македония: Дамьян Шишковски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми (Бобан Николов, 59'), Александар Трайковски (Илия Несторовски, 59'), Энис Барди, Stefan Spirovski, Элиф Элмас, Горан Пандев (Эгзон Бейтулай, 78') Предупреждения: Энис Барди (22'), Георгий Квилитая (45'), Висар Муслиу (58'), Ника Квеквескири (65'), Бобан Николов (65'), Nikoloz Mali (74') Удаление: Висар Муслиу (64')

    Северная Македония и Грузия делят очки. Обе команды набрали по 4 пункта, однако у гостей больше забитых голов, поэтому они возглавили группу. 0

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