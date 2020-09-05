Швеция — Франция: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела домашнее поражение от(0:1) в матче 1-го тура группы А3 Лиги наций УЕФА.

Единственный мяч был забит на 41-й минуте. Килиан Мбаппе блестяще прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и с острого угла пробил мимо руки вратаря точно в цель.

На пятой добавленной минуте в ворота шведов был назначен пенальти — Линделеф сфолил в своей штрафной против вышедшего один на один Марсьяля. Однако Антуан Гризманн с точки пробил мимо цели.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 3 Швеция — Франция 0:1 Гол: 0:1 Килиан Мбаппе (41') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Пьер Бенгтссон (Кен Сема, 88'), Понтус Янссон, Себастьян Ларссон (Деян Кулушевски, 70'), Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристофер Ольссон, Маркус Берг, Робин Куайсон (Йон Гвидетти, 77') Франция: Уго Льорис, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Деотшанкюль Юпамекано, Лео Дюбуа (Ферлан Менди, 88'), Антуан Гризманн, Лука Динь, N'Golo Kante, Адриен Рабьо, Оливье Жиру (Стивен Н'Зонзи, 90'), Килиан Мбаппе (Антони Марсьяль, 77') Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (3'), Виктор Нильссон Линделёф (90')

После этого тура сборная Португалии возглавила группу А3, набрав 3 очка. На 2-й строчке располагается Франция, также набравшая 3 очка.

В следующем матче Португалия в гостях сыграет против Швеции, а Хорватия на выезде встретится с Францией. Оба матча пройдут 8 сентября. 0