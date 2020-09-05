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    Матч сборных Чехии и Шотландии состоится несмотря на вспышку COVID

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    Матч Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии пройдет в ранее намеченные сроки, сообщает iSport.cz.

    Футболисты сборной Чехии
    Футболисты сборной Чехии

    Ранее появилась информация о том, что встреча, запланированная на 7 сентября, не состоится из-за того, что несколько сотрудников чешской команды заболели коронавирусом.

    Впрочем, проконсультировавшись с УЕФА, чешская сторона получила разрешение на проведение матча.

    При этом чехи не смогут задействовать ранее вызванных в сборную футболистов, поэтому в спешном порядке формируют абсолютно новую команду.

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