Матч сборных Чехии и Шотландии состоится несмотря на вспышку COVID

Матч Лиги наций между сборнымипройдет в ранее намеченные сроки, сообщает iSport.cz.

Ранее появилась информация о том, что встреча, запланированная на 7 сентября, не состоится из-за того, что несколько сотрудников чешской команды заболели коронавирусом.

Впрочем, проконсультировавшись с УЕФА, чешская сторона получила разрешение на проведение матча.

При этом чехи не смогут задействовать ранее вызванных в сборную футболистов, поэтому в спешном порядке формируют абсолютно новую команду.

Ожидается, что в ней точно не будут представлены игроки из «Славии», «Спарты» и «Виктории», которые решили не отпускать своих футболистов в национальную команду. 0