Кучаева признали лучшим игроком минувшего месяца в РПЛ

Полузащитникпризнан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам августовских матчей.

22-летний хавбек победил в голосовании представителей РПЛ и болельщиков, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Кристиана Нобоа из «Сочи».

Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в #ТинькоффРПЛ 🏆

📊 За игрока ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа#ИгрокМесяца pic.twitter.com/Q9CbDLT61t — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020

Футболист принял участие в шести матчах августа, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

0