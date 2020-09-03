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    Кучаева признали лучшим игроком минувшего месяца в РПЛ

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам августовских матчей.

    Константин Кучаев
    Константин Кучаев

    22-летний хавбек победил в голосовании представителей РПЛ и болельщиков, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Кристиана Нобоа из «Сочи».

    Футболист принял участие в шести матчах августа, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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