Кучаева признали лучшим игроком минувшего месяца в РПЛ

Константин Кучаев
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22-летний хавбек победил в голосовании представителей РПЛ и болельщиков, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Кристиана Нобоа из «Сочи».
Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в #ТинькоффРПЛ 🏆— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
📊 За игрока ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа#ИгрокМесяца pic.twitter.com/Q9CbDLT61t
Футболист принял участие в шести матчах августа, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.