Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси в квалификации Лиги Европы

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
«Хаммарбю» — «Лех».
«Маккаби» Хайфа/«Железничар» — «Кайрат».
«Колрейн» — «ТНС».
«Теута» — ФКСБ.
«Прогресс» — «Виллем II».
«Сфынтул Георге» — «Партизан».
«Локомотив» Пловдив — «Колос».
«Гонвед» — «Мальмё».
«Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс».
«Ренова» — «Хайдук» Сплит.
«Дунайска Стреда» — «Яблонец».
«Шемрок Роверс» — «Жальгирис».
«Кайсар» — АПОЭЛ.
«Локомотив» Тбилиси — «Динамо» М.
Б-36 — «Мазервелл».
«Бачка Топола» — «Гранада».
«Викинг» — «Абердин».
ЦСКА София — БАТЭ.
«Лачи» — «Хапоэль» Б-Ш.
«Вентспилс» — «Русенборг».
«Серветт» — «Реймс».
«Олимпия» Любляна — «Зриньски».
«Пяст» — «Хартберг».
«Хибернианс» — «Фехервар».
«Нымме Калью»/«Мура» — «Орхус».
«Нефтчи» — «Галатасарай».
«Гётеборг» — «Копенгаген».
ОФИ — «Аполлон» Лимасол.
«Бала Таун» — «Стандард».
«Ботошани» — «Шкендия».
«Арис» — «Колос».
«Ритеряй» — «Слован» Либерец.
«Борац» — «Риу Аве».
«Кукеси» — «Вольфсбург».
«Осиек» — «Базель».
«Буде-Глимт» — «Фехервар».
«Интер» Эскальдес — «Дандолк».
«КуПс» — «Слован» Братислава.
«Линфилд» — «Флориана».
«Юргорден» — «Европа».
«Флора» — «Рейкъявик».
«Рига» — «Тре Фьори».
«Силекс» — «Дрита».
«Арарат-Армения» — «Фола Эш».
«Астана» — «Будучность».
«Коннах-Куэй» — «Динамо» Тбилиси.
Стоит отметить, что футбольные клубы «Тирана» и «Лудогорец» проходят в следующий раунд автоматически. 0