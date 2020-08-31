ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Пеп ГвардиолаЗвездное воссоединение. Возвращение Месси под крыло Гвардиолы имеет смысл
  • 15:10
    • Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси в квалификации Лиги Европы
  • 14:42
    • Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
  • 09:04
    • «Барселона» не будет платить Месси зарплату за пропущенные дни
  • 08:48
    • «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер ван де Бека
  • 08:11
    • «Клипперс» прошли «Даллас» в плей-офф, «Юта» и «Денвер» проведут седьмой матч
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси в квалификации Лиги Европы

    Футбол Лига Европы Жеребьевка Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

    Футболисты «Динамо»
    Футболисты «Динамо»

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

    «Хаммарбю» — «Лех».
    «Маккаби» Хайфа/«Железничар» — «Кайрат».
    «Колрейн» — «ТНС».
    «Теута» — ФКСБ.
    «Прогресс» — «Виллем II».
    «Сфынтул Георге» — «Партизан».
    «Локомотив» Пловдив — «Колос».
    «Гонвед» — «Мальмё».
    «Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс».
    «Ренова» — «Хайдук» Сплит.
    «Дунайска Стреда» — «Яблонец».
    «Шемрок Роверс» — «Жальгирис».

    «Кайсар» — АПОЭЛ.
    «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» М.
    Б-36 — «Мазервелл».
    «Бачка Топола» — «Гранада».
    «Викинг» — «Абердин».
    ЦСКА София — БАТЭ.
    «Лачи» — «Хапоэль» Б-Ш.
    «Вентспилс» — «Русенборг».
    «Серветт» — «Реймс».
    «Олимпия» Любляна — «Зриньски».
    «Пяст» — «Хартберг».
    «Хибернианс» — «Фехервар».

    «Нымме Калью»/«Мура» — «Орхус».
    «Нефтчи» — «Галатасарай».
    «Гётеборг» — «Копенгаген».
    ОФИ — «Аполлон» Лимасол.
    «Бала Таун» — «Стандард».
    «Ботошани» — «Шкендия».
    «Арис» — «Колос».
    «Ритеряй» — «Слован» Либерец.
    «Борац» — «Риу Аве».
    «Кукеси» — «Вольфсбург».
    «Осиек» — «Базель».
    «Буде-Глимт» — «Фехервар».

    «Интер» Эскальдес — «Дандолк».
    «КуПс» — «Слован» Братислава.
    «Линфилд» — «Флориана».
    «Юргорден» — «Европа».
    «Флора» — «Рейкъявик».
    «Рига» — «Тре Фьори».
    «Силекс» — «Дрита».
    «Арарат-Армения» — «Фола Эш».
    «Астана» — «Будучность».
    «Коннах-Куэй» — «Динамо» Тбилиси.

    Стоит отметить, что футбольные клубы «Тирана» и «Лудогорец» проходят в следующий раунд автоматически. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли Зверев статус явного фаворита?
  • Андерсон — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Команды много не забьют?
  • «Чайка» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Завершится ли беспроигрышная серия «Шанхай СИПГ»?
  • «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Андерсон — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Чайка — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Джокович — Джумхур
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Чунцин Лифань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Циндао Хайню — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры