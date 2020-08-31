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    Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

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    Состоялась жеребьевка третьего раунда Лиги чемпионов. Матчи пройдут в формате одной встречи.

    Футболисты «Янг Бойз»
    Футболисты «Янг Бойз»

    «Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);
    «Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия);
    «Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия);
    «Мидтьюлланн» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария);
    «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Динамо» Брест (Белоруссия);
    ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия);
    «Динамо» Киев (Украина) — АЗ (Голландия);
    «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

    Матчи третьего раунда пройдут 15 и 16 сентября. Победители получат путевку в четвертый квалификационный раунд. 0

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