Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Футболисты «Янг Бойз»
Twitter «Базель»
«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);
«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия);
«Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия);
«Мидтьюлланн» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария);
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Динамо» Брест (Белоруссия);
ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия);
«Динамо» Киев (Украина) — АЗ (Голландия);
«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).
Матчи третьего раунда пройдут 15 и 16 сентября. Победители получат путевку в четвертый квалификационный раунд. 0