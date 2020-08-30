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    СМИ: «Барселона» готова продать Месси «Манчестер Сити»

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    «Барселона» готова продать нападающего Лионеля Месси «Манчестер Сити», утверждает Mirror.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Как стало известно изданию, каталонцы понимают, что удержать аргентинца не получится, поэтому будут искать компромиссы. Они даже могут согласиться на обмен с доплатой.

    Отмечается, что «Барселона» заинтересована в переходе защитника Эрика Гарсии, который не стал продлевать контракт с «горожанами».

    Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман тоже смирился с уходом Месси и заявил друзьям, что будет строить команду без аргентинца.

  • Месси уведомил «Барселону» об отказе от приезда на медосмотр
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