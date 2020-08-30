«Ахмат» — ЦСКА: счет матча 0:3, обзор голов

Грозненскийпотерпел домашнее поражение от столичного(0:3) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Тикнизян прорвался в лицевую, сделал прострел к воротам «Ахмата», Чалов в касание скинул на дальнюю штангу, откуда Кучаев замкнул.

На 88-й минуте сработала домашняя заготовка ЦСКА. Бистрович разыграл стандарт пасом через Влашича, что позволило Кристияну аккуратным ударом из пределов штрафной направить мяч от рук вратаря в дальний угол ворот.

А на 90-й минуте Влашич нанёс прямой удар со штрафного — мяч рикошетом от штанги залетел во «вратарский» угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — ЦСКА 0:3 Голы: 0:1 Константин Кучаев (11'), 0:2 Кристиян Бистрович (88'), 0:3 Никола Влашич (90') Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Максим Ненахов (Лечи Садулаев, 85'), Бернард Бериша (Арсен Адамов, 85'), Исмаэл Силва Лима, Владимир Ильин, Евгений Харин (Одисе Роши, 46'), Артём Тимофеев (Олег Иванов, 61'), Андрес Понсе (Георгий Мелкадзе, 46') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Константин Кучаев (Bruno Fuchs, 78'), Константин Марадишвили (Кристиян Бистрович, 65'), Наяир Тикнизян (Бактийор Зайнутдинов, 46'), Иван Обляков (Яка Бийол, 78'), Никола Влашич, Фёдор Чалов (Чидера Эджук, 65') Предупреждения: Наяир Тикнизян (30'), Константин Марадишвили (39'), Марио Фернандес (48'), Фёдор Чалов (53'), Андрей Семёнов (62'), Игорь Дивеев (75'), Георгий Щенников (78'), Бактийор Зайнутдинов (84'), Зоран Нижич (89')

ЦСКА набрал десять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат», также имея в активе десять очков, занимает шестое место.

В следующем туре армейцы на своем поле сыграют против «Спартака», а грозненская команда дома встретится с «Сочи». 0