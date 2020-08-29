ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси забил 704 гола за клуб и сборную. Остается ли он лучшим в мире?
  • 19:55
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Арсеналом»
  • 18:18
    • Известны стартовые составы на Суперкубок Англии
  • 17:29
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии
  • 15:43
    • Гвардиола и Месси договорились о встрече в Барселоне
  • 15:30
    • Трансфер Карраскаля в ЦСКА сорвался
    Все новости спорта

    Парфенов может сменить Евдокимова в «Нижнем Новгороде»

    Футбол Нижний Новгород ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Экс-наставник «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов станет одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» в случае отставки Роберта Евдокимова, сообщает «Матч ТВ».

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    Позиции Евдокимова остаются шаткими, несмотря на победу во встрече 1/64 финала Кубка России в Томске, где волжане играли основным составом.

    После 5 туров первенстваФНЛ «Нижний Новгород», проведший четыре матча дома, занимает 10-е место с 7 очками.

    В эшелонах местной власти были недовольны рестартом «НН» еще весной, когда до пандемии команда набрала очко в двух играх, не забив ни одного мяча.

    Предстоящая игра, опять же на своем поле, с «Текстильщиком» может стать для Евдокимова определяющей только в случае поражения, однако, чтобы снять напряжение, ему нужна хорошая серия.

    Отметим, что решения по главному тренеру в «Нижнем Новгороде» принимает губернатор.

    Для самого Парфенова приоритетом является премьер-лига, но если в ближайшее время ему не поступит оттуда предложений, то он рассмотрит вариант в ФНЛ при условии задачи выхода наверх. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удивит ли «Арсенал» действующего чемпиона Англии?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли Раонич остановить первую ракетку мира?
  • Джокович — Раонич. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Новички элиты сыграют на «меньше»?
  • «Химки» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 30 августа
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Страсбур — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры