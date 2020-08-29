Парфенов может сменить Евдокимова в «Нижнем Новгороде»

Позиции Евдокимова остаются шаткими, несмотря на победу во встрече 1/64 финала Кубка России в Томске, где волжане играли основным составом.
После 5 туров первенстваФНЛ «Нижний Новгород», проведший четыре матча дома, занимает 10-е место с 7 очками.
В эшелонах местной власти были недовольны рестартом «НН» еще весной, когда до пандемии команда набрала очко в двух играх, не забив ни одного мяча.
Предстоящая игра, опять же на своем поле, с «Текстильщиком» может стать для Евдокимова определяющей только в случае поражения, однако, чтобы снять напряжение, ему нужна хорошая серия.
Отметим, что решения по главному тренеру в «Нижнем Новгороде» принимает губернатор.
Для самого Парфенова приоритетом является премьер-лига, но если в ближайшее время ему не поступит оттуда предложений, то он рассмотрит вариант в ФНЛ при условии задачи выхода наверх. 0