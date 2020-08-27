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    «Манчестер Сити» попробует заполучить Месси бесплатно

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    «Манчестер Сити» попытается заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси бесплатно, утверждает The Guardian.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По данным издания, руководство «горожан» рассчитывает, что аргентинец расторгнет контракт с «сине-гранатовыми» и станет свободным агентом, после чего переедет в Англию.

    В соглашении Месси есть пункт о досрочном расторжении договора, но аргентинец не успел им воспользоваться в срок. Впрочем, представители форварда уверены, что имеют право на расторжение в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными коронавирусом.

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