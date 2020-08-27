«Манчестер Сити» попробует заполучить Месси бесплатно

«Манчестер Сити» попытается заполучить нападающего «Барселоны»бесплатно, утверждает The Guardian.

По данным издания, руководство «горожан» рассчитывает, что аргентинец расторгнет контракт с «сине-гранатовыми» и станет свободным агентом, после чего переедет в Англию.

В соглашении Месси есть пункт о досрочном расторжении договора, но аргентинец не успел им воспользоваться в срок. Впрочем, представители форварда уверены, что имеют право на расторжение в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными коронавирусом.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» может заплатить за Месси 150 миллионов евро. 0