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    «Арсенал» и «Химки» огласили составы

    «Арсенал» — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ «Арсенал» — «Химки», который пройдет в Туле.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э.Кангва, К.Кангва, Громыко, Луценко.

    Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Банда, Аджоев, Минаев.

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Казанцев, Конате, Алиев.

    Запасные: Хомич, Генералов, Засеев, Мартусевич, Корян, Мишуков, Полярус, Массуренко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на его победу — 2.09, на успех «Химок» — 4.25, на ничью — 3.45. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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