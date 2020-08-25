«Арсенал» — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ, который пройдет в Туле.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э.Кангва, К.Кангва, Громыко, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Банда, Аджоев, Минаев.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Казанцев, Конате, Алиев.

Запасные: Хомич, Генералов, Засеев, Мартусевич, Корян, Мишуков, Полярус, Массуренко.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на его победу — 2.09, на успех «Химок» — 4.25, на ничью — 3.45. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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