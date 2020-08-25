ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманГол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов «Спартак» — «Локомотив»Первое поражение Николича. «Локо» потерял три очка и двух лидеров «Тампа-Бэй» — «Бостон»НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Вегас» разгромил «Ванкувер»
  • 18:15
    • Тиаго Силва согласовал контракт с «Челси»
  • 17:45
    • Бруно Фукс проходит медосмотр в ЦСКА
  • 13:54
    • Названа символическая сборная 4 тура РПЛ
  • 11:29
    • Источник: У Баринова диагностирован разрыв связки колена
  • 09:14
    • «Торонто» вышел во второй раунд, «Даллас» сравнял счет в серии с «Клипперс»
  • 07:56
    • В Париже начались беспорядки после поражения ПСЖ в финале ЛЧ
  • 07:07
    • Кудерметова выбила Плишкову из турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Оторвется ли «Арсенал» от опасной зоны?

    «Арсенал» Тула — «Химки». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 25 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Химки Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Химки»
    Игроки «Арсенала»
    Во вторник, 25 августа, в пятом туре розыгрыша РПЛ сезона 2020/21 в Туле на стадионе «Арсенал» одноименная команда сразится с «Химками». Начало встречи — в 20:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Химки».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Августа 2020 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 20:30 Химки Химки
  • Московская область
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    «Арсенал» Тула

    В минувшем розыгрыше РПЛ «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка.

    Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0), после чего поочередно уступили в родных стенах 2:3 «Уфе» и на выезде 0:2 «Краснодару».

    И только в прошлом туре «пряники» одержали свою первую викторию в сезоне, обыграв благодаря дублю Лесового на своей территории московское «Динамо» со счетом 2:0.

  • Первое поражение Николича. «Локо» потерял три очка и двух лидеров
  • Домашняя победа «Спартака» над «Локо» — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • С четырьмя набранными пунктами команда из Тулы находится на 13 позиции в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета на три очка.

    «Химки»

    «Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

  • Поражение ЦСКА в ничейном матче. Слуцкий обыграл свой бывший клуб
  • «Рубин» набрал три очка на «ВЭБ Арене»
  • Вчера

    • В Премьер-лиге пока подмосковный коллектив не совсем может освоится, набрав в четырех проведенных турах всего одно очко и идет в подвале турнирной таблице.

    Стартовали «красно-черные» с домашнего поражения от ЦСКА (0:2), после чего заработали первые пункты в текущем сезоны, сыграв вничью 1:1 на выезде с «Сочи».

    Все прогнозы на РПЛ

    В последующих двух игровых днях «Химки» только проигрывали, поочередно оказавшись слабей «Тамбова» (0:1) в гостях и «Ахмата» (1:2) в родных стенах.

    Единственный раз между собой эти команды играли в 2015 году. И тогда в контрольном поединке «Арсенал» взял верх над «Химками» — 2:0.

    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Химки»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.10.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    На викторию «Химок» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.24

    «Арсенал» уверенно провел свою последнюю игру, обыграв «Динамо». Прогнозируем, что и в данной встрече виктория достанется хозяевам. Наша ставка на эту игру: П1. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.23
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Шаньдун Лунэн
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тамбов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч ПАОК — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.27
  • Экспресс дня 25 августа
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Серж Гнабри принимает поздравления
  • Правоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
    • 13:33 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Арсенал» Тула — «Химки». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 25 августа 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры