«Арсенал» Тула — «Химки». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 25 августа 2020 года

Во вторник, 25 августа, в пятом туре розыгрыша РПЛ сезона 2020/21 в Туле на стадионе «Арсенал» одноименная команда сразится с «Химками». Начало встречи — в 20:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Химки».

«Арсенал» Тула

В минувшем розыгрыше РПЛ «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка.

Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0), после чего поочередно уступили в родных стенах 2:3 «Уфе» и на выезде 0:2 «Краснодару».

И только в прошлом туре «пряники» одержали свою первую викторию в сезоне, обыграв благодаря дублю Лесового на своей территории московское «Динамо» со счетом 2:0.

С четырьмя набранными пунктами команда из Тулы находится на 13 позиции в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета на три очка.

«Химки»

«Химки» в прошлом сезоне выступали в ФНЛ, где в досрочно завершившемся первенстве финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

В Премьер-лиге пока подмосковный коллектив не совсем может освоится, набрав в четырех проведенных турах всего одно очко и идет в подвале турнирной таблице.

Стартовали «красно-черные» с домашнего поражения от ЦСКА (0:2), после чего заработали первые пункты в текущем сезоны, сыграв вничью 1:1 на выезде с «Сочи».

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В последующих двух игровых днях «Химки» только проигрывали, поочередно оказавшись слабей «Тамбова» (0:1) в гостях и «Ахмата» (1:2) в родных стенах.

Единственный раз между собой эти команды играли в 2015 году. И тогда в контрольном поединке «Арсенал» взял верх над «Химками» — 2:0.

Прогноз на «Арсенал» Тула — «Химки»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.10.

На викторию «Химок» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.24

«Арсенал» уверенно провел свою последнюю игру, обыграв «Динамо». Прогнозируем, что и в данной встрече виктория достанется хозяевам. Наша ставка на эту игру: П1. 0