Мюллер: Мы хотим стать королями Европы!

Форвардзаявил, что футболисты команды очень мотивированы перед финалом Лиги чемпионов. Он ждет интересного матча с ПСЖ.

«Шанс добиться этого исторического достижения невероятно мотивирует. Мы можем за относительно небольшой промежуток времени во второй раз оформить требл. Для многих в нашей команде это будет первый требл в карьере. Конечно мы испытываем огромную уверенность в себе. Я настроен оптимистично. Теперь мы должны надеть корону и с блеском отправиться в отпуск. Это будет классный финал с двумя великими командами! Победа в Лиге чемпионов — невероятный стимул. Мы хотим стать королями Европы!», — цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».

Напомним, что «баварцы» могут оформить «требл». Они победили в Бундеслиге и взяли Кубок Германии.

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на матч финала Лиги чемпионов, который состоится 23 августа в 22:00 по мск. 0