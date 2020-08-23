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    Мюллер: Мы хотим стать королями Европы!

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    Форвард «Баварии» Томас Мюллер заявил, что футболисты команды очень мотивированы перед финалом Лиги чемпионов. Он ждет интересного матча с ПСЖ.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    «Шанс добиться этого исторического достижения невероятно мотивирует. Мы можем за относительно небольшой промежуток времени во второй раз оформить требл. Для многих в нашей команде это будет первый требл в карьере. Конечно мы испытываем огромную уверенность в себе. Я настроен оптимистично. Теперь мы должны надеть корону и с блеском отправиться в отпуск. Это будет классный финал с двумя великими командами! Победа в Лиге чемпионов — невероятный стимул. Мы хотим стать королями Европы!», — цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».

    Напомним, что «баварцы» могут оформить «требл». Они победили в Бундеслиге и взяли Кубок Германии.

    Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на матч финала Лиги чемпионов, который состоится 23 августа в 22:00 по мск. 0

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