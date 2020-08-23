«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 23 августа 2020 года

В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с «Баварией». Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 23 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Бавария».

ПСЖ

Дорога к финалу начиналась для парижан с Группы A, в которой их соперниками были «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай». В этом квартете французский клуб выиграл 5 матчей и раз сыграл вничью.

За шесть поединков группового раунда красно-синие забили 17 голов, а пропустили всего 2. Набрав 16 очков, они попали в плей-офф с первого места.

Лигу чемпионов сезона 2019/2020 «Пари Сен-Жермен» начал с красивой победы над «Реалом» на своем поле (3:0). А во втором туре команда Томаса Тухеля разобралась с «Галатасараем» (1:0).

В двух встречах с «Брюгге» парижане также выиграли, забив 6 голов (5:0; 1:0), после чего была ничья с мадридцами (2:2). Поединок с «Галатасараем» французы завершили разгромом (5:0).

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На стадии плей-офф ПСЖ перед паузой успел встретиться с «Боруссией» Д. Проиграв в первом матче на «Сигнал Идуна Парк» (1:2), красно-синие все исправили в родных стенах (2:0).

А в четвертьфинале коллектив Тухеля обыграл «Аталанту», забив два гола с 90-й по 93-ю минуту (2:1). В 1/2 парижане раскатали «РБ Лейпциг» (3:0).

В сезоне 2019/2020 ПСЖ стал чемпионом страны, набрав в 27 турах 68 очков. А перед рестартом еврокубков столичный клуб победил «Сент-Этьен» в финале Кубка страны (1:0).

В самом конце июля «Пари Сен-Жермен» встретился с «Лионом» в финале Кубка лиги. Матч дошел до серии пенальти, где команда Тухеля завоевала еще одно золото (0:0, 6:5).

«Бавария»

Мюнхенская команда начинала еврокубковую кампанию в Группе B. В этом квартете немецкий коллектив играл с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

В ходе шести матчей баварцы забили 24 мяча, а пропустили 5 голов. Набрав 18 очков, красные уверенно закончили групповой этап на первом месте.

В поединках на групповой стадии «Бавария» по два раза обыграла «Црвену Звезду» (3:0; 6:0), «Тоттенхэм» (7:2; 3:1) и «Олимпиакос» (3:2; 2:0).

В 1/8 финала мюнхенская команда встретилась с «Челси». На «Стэмфорд Бридж» подопечные Ханса-Дитера Флика раскатали синих всухую (3:0), а в Германии они добыли победу со счетом 4:1.

В четвертьфинале «Бавария» сыграла с «Барселоной». Матч на «Эштадиу да Луш» закончился голевой феерией мюнхенцев (8:2), после чего в 1/2 красные разбили «Лион» (3:0).

Перед рестартом Лиги чемпионов «Бавария» сыграла в 11 матчах в разных турнирах Германии, в которых она только побеждала.

В таблице чемпионата коллектив Флика занял первое место, забив 100 голов. В 34 поединках мюнхенцы набрали 82 очка и опередили соперников со второй позиции на 13 пунктов.

В трех последних турах Бундеслиги «Бавария» переиграла «Вердер» (1:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вольфсбург» (4:0), а 4 июля она завоевала Кубок страны, одолев в финале «Байер» (4:2).

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.10, а на победу «Баварии» — 2.08.

В грядущем матче парижанам не помогут Курзава и основной вратарь Кейлор Навас. Однако атакующая обойма обоих клубов находится в полном порядке. Эти команды проведут результативный матч.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.60. 0