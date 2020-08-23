ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПоражение ЦСКА в ничейном матче. Слуцкий обыграл свой бывший клуб «Урал» — «Краснодар»Беды «Краснодара». Кайо, травмы и лимит Хулен ЛопетегиОни сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги
  • 21:52
    • «Рубин» вырвал победу в матче с ЦСКА
  • 22:19
    • «Трактор» представил новый логотип
  • 22:01
    • Дубль Бурмистрова принес «Сочи» победу над «Ротором»
  • 19:54
    • «Зенит» отправил в ворота «Тамбова» четыре гола
  • 19:23
    • Тульский «Арсенал» нанес поражение «Динамо»
  • 18:01
    • Два гола за две минуты принесли «Ахмату» победу над «Химками»
  • 16:04
    • «Урал» обыграл «Краснодар» благодаря быстрому голу
    Все новости спорта

    Рискнут ли команды сыграть открыто в финале?

    «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 23 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Бавария»
    Роберт Левандовски
    В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с «Баварией». Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 23 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Финал 23 Августа 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    ПСЖ

    Дорога к финалу начиналась для парижан с Группы A, в которой их соперниками были «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай». В этом квартете французский клуб выиграл 5 матчей и раз сыграл вничью.

    За шесть поединков группового раунда красно-синие забили 17 голов, а пропустили всего 2. Набрав 16 очков, они попали в плей-офф с первого места.

    Лигу чемпионов сезона 2019/2020 «Пари Сен-Жермен» начал с красивой победы над «Реалом» на своем поле (3:0). А во втором туре команда Томаса Тухеля разобралась с «Галатасараем» (1:0).

  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
  • Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — ПСЖ
  • 19/08/2020

    • В двух встречах с «Брюгге» парижане также выиграли, забив 6 голов (5:0; 1:0), после чего была ничья с мадридцами (2:2). Поединок с «Галатасараем» французы завершили разгромом (5:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На стадии плей-офф ПСЖ перед паузой успел встретиться с «Боруссией» Д. Проиграв в первом матче на «Сигнал Идуна Парк» (1:2), красно-синие все исправили в родных стенах (2:0).

    А в четвертьфинале коллектив Тухеля обыграл «Аталанту», забив два гола с 90-й по 93-ю минуту (2:1). В 1/2 парижане раскатали «РБ Лейпциг» (3:0).

  • Самое сокрушительное поражение в истории ЛЧ. «Барселона» проиграла «Баварии»
  • Каталонцам не хватило скорости и стабильности на всех участках поля
  • 15/08/2020

    • В сезоне 2019/2020 ПСЖ стал чемпионом страны, набрав в 27 турах 68 очков. А перед рестартом еврокубков столичный клуб победил «Сент-Этьен» в финале Кубка страны (1:0).

    В самом конце июля «Пари Сен-Жермен» встретился с «Лионом» в финале Кубка лиги. Матч дошел до серии пенальти, где команда Тухеля завоевала еще одно золото (0:0, 6:5).

    «Бавария»

    Мюнхенская команда начинала еврокубковую кампанию в Группе B. В этом квартете немецкий коллектив играл с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

    В ходе шести матчей баварцы забили 24 мяча, а пропустили 5 голов. Набрав 18 очков, красные уверенно закончили групповой этап на первом месте.

  • Правоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • «Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года
  • 20/08/2020

    • В поединках на групповой стадии «Бавария» по два раза обыграла «Црвену Звезду» (3:0; 6:0), «Тоттенхэм» (7:2; 3:1) и «Олимпиакос» (3:2; 2:0).

    В 1/8 финала мюнхенская команда встретилась с «Челси». На «Стэмфорд Бридж» подопечные Ханса-Дитера Флика раскатали синих всухую (3:0), а в Германии они добыли победу со счетом 4:1.

  • Куман в «Барселоне». Не превратится ли работа мечты в кошмар?
  • У нидерландского специалиста не так много времени, чтобы зарекомендовать себя с наилучшей стороны
  • 21/08/2020

    • В четвертьфинале «Бавария» сыграла с «Барселоной». Матч на «Эштадиу да Луш» закончился голевой феерией мюнхенцев (8:2), после чего в 1/2 красные разбили «Лион» (3:0).

    Перед рестартом Лиги чемпионов «Бавария» сыграла в 11 матчах в разных турнирах Германии, в которых она только побеждала.

  • Еще прогноз
  • «ПСЖ» — «Бавария»: Прогноз на голы и победителя

    • В таблице чемпионата коллектив Флика занял первое место, забив 100 голов. В 34 поединках мюнхенцы набрали 82 очка и опередили соперников со второй позиции на 13 пунктов.

    В трех последних турах Бундеслиги «Бавария» переиграла «Вердер» (1:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вольфсбург» (4:0), а 4 июля она завоевала Кубок страны, одолев в финале «Байер» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.10, а на победу «Баварии» — 2.08.

    22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В грядущем матче парижанам не помогут Курзава и основной вратарь Кейлор Навас. Однако атакующая обойма обоих клубов находится в полном порядке. Эти команды проведут результативный матч.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.60. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Беерсхот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 11-17 августа
    • 23:35 17/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 23 августа 2020 года. Прогноз на «ПСЖ» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры