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    Полярус: Ожидаем тяжелый матч с «Ахматом», но будем к этому готовы

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    Полузащитник подмосковных «Химок» Артем Полярус поделился своими ожиданиями от матча его команды с грозненским «Ахматом» в четвертом туре чемпионата России.

    Артем Полярус
    Артем Полярус

    «Настроение перед матчем с "Ахматом" отличное. Хоть и проиграли последний матч, но сделали выводы и движемся дальше.

    Нам хочется порадовать своих болельщиков победой. Мы жаждем взять три очка и сделаем все, чтобы выиграть. Соперник в последнем матче выглядел хорошо, крупно обыграл "Ротор".

    Зная тренера "Ахмата" Андрея Талалаева и как он настроит свою команду, ожидаем тяжелый матч. Но будем к этому готовы.

    Тренерский штаб указал нам на слабые и сильные стороны соперника, поэтому завтра будем отталкиваться от своей игры. Постараемся взять три очка за счет характера и бойцовских качеств.

    Андрей Викторович работал в "Химках", и завтра будет очень интересный матч. Ему хочется победить, но у нас больше желания выиграть у "Ахмата".

    Мы хотим одержать первую победу в РПЛ!», — рассказал полузащитник пресс-службе клуба.

    Встреча «Химки» — «Ахмат» состоится 22 августа и начнется в 16:00 по московскому времени. 0

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