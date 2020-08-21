Полярус: Ожидаем тяжелый матч с «Ахматом», но будем к этому готовы

Полузащитник подмосковных «Химок»поделился своими ожиданиями от матча его команды с грозненскимв четвертом туре чемпионата России.

«Настроение перед матчем с "Ахматом" отличное. Хоть и проиграли последний матч, но сделали выводы и движемся дальше.

Нам хочется порадовать своих болельщиков победой. Мы жаждем взять три очка и сделаем все, чтобы выиграть. Соперник в последнем матче выглядел хорошо, крупно обыграл "Ротор".

Зная тренера "Ахмата" Андрея Талалаева и как он настроит свою команду, ожидаем тяжелый матч. Но будем к этому готовы.

Тренерский штаб указал нам на слабые и сильные стороны соперника, поэтому завтра будем отталкиваться от своей игры. Постараемся взять три очка за счет характера и бойцовских качеств.

Андрей Викторович работал в "Химках", и завтра будет очень интересный матч. Ему хочется победить, но у нас больше желания выиграть у "Ахмата".

Мы хотим одержать первую победу в РПЛ!», — рассказал полузащитник пресс-службе клуба.

Встреча «Химки» — «Ахмат» состоится 22 августа и начнется в 16:00 по московскому времени. 0