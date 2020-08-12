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    Футболист «Барселоны» заразился коронавирусом

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    «Барселона» сообщила о том, что у одного из игроков клуба выявлен коронавирус.

    Лого «Барселоны»
    Лого «Барселоны»

    Как сообщает официальный сайт «Барсы», речь идет о девяти игроках, которые вернулись из аренд и начали подготовку к сезону 12 августа.

    Заболевший футболист не контактировал ни с одним из игроков первой команды, которые в Лиссабоне сыграют с «Баварией» в Лиге чемпионов.

    Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции у себя дома.

    Отметим, что к предсезонной подготовке «Барселоны» приступили Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Хуан Миранда, Рафинья и Ориоль Бускетс. 0

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