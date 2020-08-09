«Рубин» подпишет хавбека сборной Южной Кореи

Корейский полузащитникстанет игроком, сообщает Sportske Novosti.

Отмечается, что казанский клуб в борьбе за игрока опередил загребское «Динамо», которое ищет замену Николе Моро, уходящему в московское «Динамо».

Как передает источник, хорватский клуб готов был заплатить чуть более миллиона евро за игрока, но в борьбу за него вступил «Рубин» и предложил больше.

23-летний Ин-Бом провел шесть матчей в сезоне-2020 и сделал одну результативную передачу. С 2018 года он вызывается в сборную Южной Кореи. 0