ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Химки»ЦСКА справился с «Химками», но потерял Дзагоева
  • 07:00
    • Олейник проиграл нокаутом Льюису на UFC Fight Night 174
  • 11:18
    • «Рубин» подпишет хавбека сборной Южной Кореи
  • 09:51
    • Левандовский обошел Бензема в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
  • 09:19
    • «Портленд» уступил «Клипперс», «Финикс» взял верх над «Майами»
  • 07:16
    • «Тампа» проиграла «Филадельфии»
    Все новости спорта

    «Рубин» подпишет хавбека сборной Южной Кореи

    Футбол Футбол России РПЛ Рубин Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Корейский полузащитник «Ванкувера» Ин-Бом Хванг станет игроком «Рубина», сообщает Sportske Novosti.

    «Рубин» подпишет хавбека сборной Южной Кореи
    «Рубин» подпишет хавбека сборной Южной Кореи

    Отмечается, что казанский клуб в борьбе за игрока опередил загребское «Динамо», которое ищет замену Николе Моро, уходящему в московское «Динамо».

    Как передает источник, хорватский клуб готов был заплатить чуть более миллиона евро за игрока, но в борьбу за него вступил «Рубин» и предложил больше.

    23-летний Ин-Бом провел шесть матчей в сезоне-2020 и сделал одну результативную передачу. С 2018 года он вызывается в сборную Южной Кореи. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Спартак» новый сезон с победы?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • На «Нефтянике» голов будет немного?
  • «Уфа» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Что ждать от матча аутсайдеров 1/4 Востока?
  • «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Далянь Ифан
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эребру — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры