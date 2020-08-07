Сарри: Мое будущее в «Ювентусе» не будет зависеть от игры с «Лионом»

Главный тренерпрокомментировал информацию о том, что ответный матч св 1/8 финала Лиги чемпионов определит его будущее в туринском клубе.

«Я не думаю о том, что это может быть мой последний матч в "Ювентусе". В том числе и потому, что это выставит наших менеджеров любителями, а ведь они высочайшего уровня. Мое будущее в клубе не будет зависеть от этого матча. В противном случае получится, что менеджеры "Ювентуса" будут оценивать все на эмоциональном уровне, как и болельщики.

Дибала? Он все еще находится в руках медиков. Посмотрим, в каком состоянии он будет завтра утром. Криштиану очень хорошо тренируется. Вчера он забил красивый гол на тренировке. Считаю, что он грамотно подходит к этому матчу», — цитирует Сарри Football-Italia.

Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой игре туринцы проиграли со счетом 0:1. 0