Назван лучший ассистент в карьере Роналду

Нападающий мадридскогостал лучшим ассистентом своего бывшего партнера по команде, сообщает Transfermarkt.

Португалец будучи игроком «Королевского клуба» забил 76 мячей с передач француза. На втором месте в списке находится Гарет Бейл — 41 результативная передача на Роналду. Замкнул первую тройку Месут Озил (38).

Топ-10 лучших ассистентов Роналду:

1. Карим Бензема — 76 голевых передач

2. Гарет Бэйл — 41

3. Месут Озил — 38

4. Марсело — 33

5. Гонсало Игуаин — 32

6. Анхель Ди Мария — 28

7. Уэйн Руни — 25

8. Иско — 24

9. Райан Гиггз — 23

10. Кака — 21.

Напомним, что в конце июня 35-летний Роналду вышел на чистое второе место в истории по количеству голов в официальных матчах (735), обойдя бразильца Ромарио (734). Опережает Роналду лишь другой легендарный бразилец Пеле (767). 0