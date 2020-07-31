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    Назван лучший ассистент в карьере Роналду

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    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим ассистентом своего бывшего партнера по команде Криштиану Роналду, сообщает Transfermarkt.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Португалец будучи игроком «Королевского клуба» забил 76 мячей с передач француза. На втором месте в списке находится Гарет Бейл — 41 результативная передача на Роналду. Замкнул первую тройку Месут Озил (38).

    Топ-10 лучших ассистентов Роналду:

    1. Карим Бензема — 76 голевых передач
    2. Гарет Бэйл — 41
    3. Месут Озил — 38
    4. Марсело — 33
    5. Гонсало Игуаин — 32
    6. Анхель Ди Мария — 28
    7. Уэйн Руни — 25
    8. Иско — 24
    9. Райан Гиггз — 23
    10. Кака — 21.

    Напомним, что в конце июня 35-летний Роналду вышел на чистое второе место в истории по количеству голов в официальных матчах (735), обойдя бразильца Ромарио (734). Опережает Роналду лишь другой легендарный бразилец Пеле (767). 0

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