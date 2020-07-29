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    Рыбус, Коченков, Игнатьев и Эдер остаются в «Локомотиве»

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    Московский «Локомотив» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами — в команде остаются Мачей Рыбус, Антон Коченков, Владислав Игнатьев и Эдер.

    Как сообщает пресс-служба «Локо», контракты Игнатьева и Эдера были продлены автоматически.

    33-летний голкипер Антон Коченков в прошлом сезоне провел девять матчей, пропустил 11 мячей и трижды отыграл «на ноль».

    30-летний защитник Мачей Рыбус в 26 матчах сделал четыре голевые передачи.

    33-летний защитник Владислав Игнатьев отыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал три результативных паса.

    32-летний нападающий Эдер в 30 играх забил шесть раз при одном ассисте.

    Ранее стало известно, что к основному составу железнодорожников сегодня присоединился нападающий Федор Смолов, вернувшийся из аренды в «Сельте».

    Также с основным составом тренировалась большая группа молодых футболистов. Два футболиста московского клуба перешли в команды ФНЛ.

    20-летний нападающий Тимур Сулейманов на правах аренды продолжит карьеру в составе ФК «Нижний Новгород». Соглашение рассчитано на один сезон.

    Права на 22-летнего полузащитника Никиту Дорофеева приобрел «Шинник». При этом «Локомотив» сохранил за собой право первоочередного выкупа игрока.

    Оба футболиста выступали за фарм-клуб железнодорожников «Казанку» в ПФЛ, однако Сулейманов в минувшем сезоне сыграл четыре матча за «Локомотив» в РПЛ, а также провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА за команду U-19.

    Также «Локомотив» покинул полузащитник Александр Коломейцев, завершивший футбольную карьеру.

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