Рыбус, Коченков, Игнатьев и Эдер остаются в «Локомотиве»

Московскийобъявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами — в команде остаются

Как сообщает пресс-служба «Локо», контракты Игнатьева и Эдера были продлены автоматически.

33-летний голкипер Антон Коченков в прошлом сезоне провел девять матчей, пропустил 11 мячей и трижды отыграл «на ноль».

30-летний защитник Мачей Рыбус в 26 матчах сделал четыре голевые передачи.

33-летний защитник Владислав Игнатьев отыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал три результативных паса.

32-летний нападающий Эдер в 30 играх забил шесть раз при одном ассисте.

«Локо» продлил контракты с четырьмя футболистами. Это Мацей Рыбус, Антон Коченков, Владислав Игнатьев и Эдер! 📃

Отметим, что контракты Игнатьева и Эдера были продлены автоматически.https://t.co/Hyq9oPVoPM — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 29, 2020

Ранее стало известно, что к основному составу железнодорожников сегодня присоединился нападающий Федор Смолов, вернувшийся из аренды в «Сельте».

Также с основным составом тренировалась большая группа молодых футболистов. Два футболиста московского клуба перешли в команды ФНЛ.

20-летний нападающий Тимур Сулейманов на правах аренды продолжит карьеру в составе ФК «Нижний Новгород». Соглашение рассчитано на один сезон.

Права на 22-летнего полузащитника Никиту Дорофеева приобрел «Шинник». При этом «Локомотив» сохранил за собой право первоочередного выкупа игрока.

Оба футболиста выступали за фарм-клуб железнодорожников «Казанку» в ПФЛ, однако Сулейманов в минувшем сезоне сыграл четыре матча за «Локомотив» в РПЛ, а также провел пять матчей в Юношеской лиге УЕФА за команду U-19.

Также «Локомотив» покинул полузащитник Александр Коломейцев, завершивший футбольную карьеру.

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