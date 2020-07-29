Кикнадзе: Решения приходится принимать на ходу, но «Локо» будет готов к сезону

Генеральный директор «Локомотива»рассказал, что клуб работает над вариантами усиления команды.

«Мы находимся в трансферном окне, оно тяжелое. Из-за ковида очень многие решения приходится принимать на ходу, переигрывать.

Идет напряженная работа, думаю, что "Локомотив" будет абсолютно готов к сезону.

Что касается новичков, есть достаточное количество вариантов, которые мы серьезно прорабатываем», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

Ранее «Локомотив» официально объявил о переходе из «Бунедкора» 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.

Кроме этого сообщалось, что с железнодорожниками продлили соглашения защитники Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, голкипер Антон Коченков и нападающий Эдер.

На вопрос, останется ли в команде перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, чей контракт истекает 31 июля 2020 года, Кикнадзе не дал четкого ответа. 0