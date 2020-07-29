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    Кикнадзе: Решения приходится принимать на ходу, но «Локо» будет готов к сезону

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб работает над вариантами усиления команды.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Мы находимся в трансферном окне, оно тяжелое. Из-за ковида очень многие решения приходится принимать на ходу, переигрывать.

    Идет напряженная работа, думаю, что "Локомотив" будет абсолютно готов к сезону.

    Что касается новичков, есть достаточное количество вариантов, которые мы серьезно прорабатываем», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

    Ранее «Локомотив» официально объявил о переходе из «Бунедкора» 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.

    Кроме этого сообщалось, что с железнодорожниками продлили соглашения защитники Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, голкипер Антон Коченков и нападающий Эдер.

    На вопрос, останется ли в команде перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, чей контракт истекает 31 июля 2020 года, Кикнадзе не дал четкого ответа. 0

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