Кикнадзе: Решения приходится принимать на ходу, но «Локо» будет готов к сезону

«Мы находимся в трансферном окне, оно тяжелое. Из-за ковида очень многие решения приходится принимать на ходу, переигрывать.
Идет напряженная работа, думаю, что "Локомотив" будет абсолютно готов к сезону.
Что касается новичков, есть достаточное количество вариантов, которые мы серьезно прорабатываем», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.
Ранее «Локомотив» официально объявил о переходе из «Бунедкора» 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.
Кроме этого сообщалось, что с железнодорожниками продлили соглашения защитники Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, голкипер Антон Коченков и нападающий Эдер.
На вопрос, останется ли в команде перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, чей контракт истекает 31 июля 2020 года, Кикнадзе не дал четкого ответа. 0