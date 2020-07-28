«Кардифф Сити» — «Фулхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/fulhamfc
Счет в матче на 49-й минуте открыл Джошуа Онома, а финальная точка в игре была поставлена в компенсированное ко второму тайму время, когда на 90+1 минуте отличился Нескен Кебано.
Ответная игра состоится на поле «Фулхэма» 30 июля.
Чемпионшип. Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
«Кардифф Сити» — «Фулхэм» — 0:2 (0:0)
Голы: Джошуа Онома, 49 (0:1); Нескен Кебано, 90+1 (0:2)
Во второй полуфинале в воскресенье «Суонси» на своем поле выиграл у «Брентфорда» — 1:0. Ответная игра пройдет 29 июля. 0