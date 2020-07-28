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    «Фулхэм» обыграл «Кардифф» в первом матче 1/2 финала плей-офф

    «Кардифф Сити» — «Фулхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Футбол Англии Чемпионшип Фулхэм Кардифф Сити
    «Фулхэм» на выезде обыграл «Кардифф Сити» (2:0) в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 49-й минуте открыл Джошуа Онома, а финальная точка в игре была поставлена в компенсированное ко второму тайму время, когда на 90+1 минуте отличился Нескен Кебано.

    Ответная игра состоится на поле «Фулхэма» 30 июля.

    Чемпионшип. Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
    «Кардифф Сити» — «Фулхэм» — 0:2 (0:0)
    Голы: Джошуа Онома, 49 (0:1); Нескен Кебано, 90+1 (0:2)

    Во второй полуфинале в воскресенье «Суонси» на своем поле выиграл у «Брентфорда» — 1:0. Ответная игра пройдет 29 июля. 0

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