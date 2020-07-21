Еще два клуба РПЛ сделали предложения Кокорину

Александр Кокорин
globallookpress.com
По информации издания, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы московское «Динамо» и казанский «Рубин».
Также форвард, который в конце июля станет свободным агентом, рассматривает варианты с «Сочи» и «Зенитом».
Решение Александр примет не раньше следующей недели, когда должна проясниться позиция питерского клуба, а также состояться встреча Кокорина с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.
При этом у нападающего нет ни одного достойного предложения из-за рубежа, так что он наверняка останется в РПЛ.
В текущем сезоне нападающий провел в Ппремьер-лиге 10 матчей и забил 7 голов. 0