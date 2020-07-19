Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Леганес» примет «Реал»

В воскресенье, 19 июля, состоялись матчи заключительного 38 тура испанской Примеры

«Алавес» — «Барселона» 0:5

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 5:0.

В составе каталонской команды голами отметились Ансу Фати (24-я минута), Лионель Месси (34, 75), Луис Суарес (44) и Нелсон Семеду (57).

«Барселона» набрала 82 очка и заняла второе место в таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 39 очками на данный момент занимает 15-е место.

Примера. 38-й тур «Алавес» — «Барселона» — 0:5 (0:3) Голы: Фати, 24 (0:1). Месси, 34 (0:2). Суарес, 44 (0:3). Семеду, 57 (0:4). Месси, 75 (0:5)«Алавес»: Роберто, Лагуардия (А.Б.Родригес, 46), Магальян, Марин, Агиррегабирия, Камараса (Махмуд, 65), Гарсия (Фейса, 59), Хоселу, Лукас (Понс, 46), Мендес, Берк (Риоха, 46)«Барселона»: Нету, Жорди Альба, Лангле (Семеду, 50), Араухо, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Сержи Роберто, Пуч, Месси, Суарес, Фати (Брэйтуэйт, 78)

«Вильярреал» — «Эйбар»

«Вальядолид» — «Бетис»

19 июля, 22:00 мск

«Атлетико» М — «Реал Сосьедад»

19 июля, 22:00 мск

«Эспаньол» — «Сельта»

19 июля, 22:00 мск

«Леганес» — «Реал Мадрид»

19 июля, 22:00 мск

«Леванте» — «Хетафе»

19 июля, 22:00 мск

«Севилья» — «Валенсия»

19 июля, 22:00 мск

«Гранада» — «Атлетик» Б

19 июля, 22:00 мск

«Осасуна» — «Мальорка»

19 июля, 22:00 мск