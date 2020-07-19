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    Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Леганес» примет «Реал»

    Обзор матчей заключительного 38 тура испанской Примеры

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    В воскресенье, 19 июля, состоялись матчи заключительного 38 тура испанской Примеры

    «Алавес» — «Барселона» 0:5

    В матче 38-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 5:0.

    В составе каталонской команды голами отметились Ансу Фати (24-я минута), Лионель Месси (34, 75), Луис Суарес (44) и Нелсон Семеду (57).

    «Барселона» набрала 82 очка и заняла второе место в таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 39 очками на данный момент занимает 15-е место.

    Примера. 38-й тур
    «Алавес» — «Барселона» — 0:5 (0:3)
    Голы: Фати, 24 (0:1). Месси, 34 (0:2). Суарес, 44 (0:3). Семеду, 57 (0:4). Месси, 75 (0:5)«Алавес»: Роберто, Лагуардия (А.Б.Родригес, 46), Магальян, Марин, Агиррегабирия, Камараса (Махмуд, 65), Гарсия (Фейса, 59), Хоселу, Лукас (Понс, 46), Мендес, Берк (Риоха, 46)«Барселона»: Нету, Жорди Альба, Лангле (Семеду, 50), Араухо, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Сержи Роберто, Пуч, Месси, Суарес, Фати (Брэйтуэйт, 78)

    «Вильярреал» — «Эйбар»

    «Вальядолид» — «Бетис»

    19 июля, 22:00 мск

    «Атлетико» М — «Реал Сосьедад»

    19 июля, 22:00 мск

    «Эспаньол» — «Сельта»

    19 июля, 22:00 мск

    «Леганес» — «Реал Мадрид»

    19 июля, 22:00 мск

    «Леванте» — «Хетафе»

    19 июля, 22:00 мск

    «Севилья» — «Валенсия»

    19 июля, 22:00 мск

    «Гранада» — «Атлетик» Б

    19 июля, 22:00 мск

    «Осасуна» — «Мальорка»

    19 июля, 22:00 мск

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