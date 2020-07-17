Директор «Боруссии» Д о решении CAS: Рекомендовал бы «Ман Сити» прекратить крики радости

Директор дортмундскойсчитает, что у представителеймало поводов для радости несмотря на решение CAS о снятии бана.

«В целом, этот день — не лучший для футбола. Также это неудача для УЕФА. В УЕФА теперь должны попытаться чётко прояснить правила и тщательно изучить их, чтобы предоставить еще более явные доказательства.

Я бы рекомендовал "Манчестер Сити" прекратить крики радости. Если вы прочтете доводы CAS, то увидите, что они являются недостаточно вескими. На самом деле, любой триумф неуместен», — приводит слова функционера Kicker.

Напомним, что ранее CAS вынес решение об отмене бана «Манчестер Сити», тем самым сняв запрет на участие «горожан» в Лиге чемпионов. Изначально УЕФА отстранил клуб от участия в турнире на два сезона из-за нарушений финансового fair-play. 0