ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    BetteryБренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery
  • 07:49
    • ЦСКА согласовал трансфер Гайча
  • 07:01
    • Гвардиола установил рекорд АПЛ по победам
  • 00:10
    • «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в Лондоне
  • 22:21
    • Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
  • 00:43
    • «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Клопп: Это невероятно, но два момента «Арсенала» убили игру

    Футбол Футбол Англии АПЛ Арсенал Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча АПЛ с «Арсеналом» (1:2).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Дважды мы допустили сильную потерю концентрации. После забитого мяча мы взяли паузу, но до этого играли просто отлично. Разница по ударам в матче составила 24-3. Это невероятно, но два момента "Арсенала" убили игру. У них просто не было шансов. Очередной удар в последнюю секунду, невозможно выиграть, если ты пропускаешь такие голы.

    Мы совершенно точно потеряли концентрацию, в АПЛ так нельзя. Ван Дейк потерял мяч, но я не видел, чтобы кто-то открывался. Никто не хотел получить мяч, это бессмысленно.

    Из этого нужно извлечь урок, и мы сделаем это. Думаю, такое уже случалось у нас в течение сезона, но сегодня нас за это наказали. С другой стороны, это хорошо, потому что мы можем извлечь из этого урок», — цитирует Клоппа BBC. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • 14/07/2020 в 16:09
    •
  • Прогноз
  • «Лидс» — «Барнсли»
  • 1.59
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли московское дерби результативным?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Реал» снова победит?
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Слуцкий снова потреплет нервы Карпину?
  • «Рубин» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры