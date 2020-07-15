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    РПЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в «Уфе»

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    Оперативный штаб Российской Премьер-лиги сообщил о состоянии здоровья представителей «Уфы».

    «Уфа»
    «Уфа»

    Ранее в клубе было выявлено два положительных теста на коронавирус.

    «Региональное управление Роспотребнадзора определило и изолировало контактную группу и заболевших членов команды.

    Остальные представители "Уфы" сдали отрицательные тесты, у них отсутствуют клинические проявления инфекционных заболеваний.

    Они продолжают подготовку к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против Динамо», — говорится в заявлении лиги.

    Напомним, «Уфа» получила разрешение на проведение игры с «Динамо», матч запланирован на 16 июля. Встреча начнется в 18:00 (мск).

    Ранее сообщалось, что в «Уфе» сразу пятеро заболевших футболистов, из-за чего команда играла с «Локомотивом» неосновным составом.

    Официально башкирский клуб не сообщал о заболевших, а Вадим Евсеев заявил, что у них травмы. 0

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