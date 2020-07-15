РПЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в «Уфе»

Ранее в клубе было выявлено два положительных теста на коронавирус.
«Региональное управление Роспотребнадзора определило и изолировало контактную группу и заболевших членов команды.
Остальные представители "Уфы" сдали отрицательные тесты, у них отсутствуют клинические проявления инфекционных заболеваний.
Они продолжают подготовку к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против Динамо», — говорится в заявлении лиги.
Напомним, «Уфа» получила разрешение на проведение игры с «Динамо», матч запланирован на 16 июля. Встреча начнется в 18:00 (мск).
Ранее сообщалось, что в «Уфе» сразу пятеро заболевших футболистов, из-за чего команда играла с «Локомотивом» неосновным составом.
Официально башкирский клуб не сообщал о заболевших, а Вадим Евсеев заявил, что у них травмы. 0