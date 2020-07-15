РФС завершил расследование в отношении арбитра Лапочкина

Российский футбольный союз завершил внутреннее расследование в отношении арбитра

Ранее сообщалось, что комитет инициировал внутреннее расследование в отношении Лапочкина. Судью проверили на детекторе лжи из-за обвинений в предвзятом судействе.

«Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.

Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров», — цитирует главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца Sport24.

Ранее появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. 0