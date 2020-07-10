«Реал Сосьедад» — «Гранада»: счет матча 2:3, обзор голов

В первом тайме «Гранада» забила два гола — отличились Антонио Пуэртас и Роберто Сольдадо.
В начале второго тайма Микель Мерино сократил отставание хозяев, а за 7 минут до конца основного времени Микель Оярсабаль сделал счет равным.
Но спустя 5 минут Дуарте удалось забить победный мяч.
«Гранада» набрала 50 очков и подняться на девятую строчку турнирной таблицы Примеры. «Реал Сосьедад» имеет 51 очко и идет седьмым.
Примера. 35-й тур
«Реал Сосьедад» — «Гранада» — 2:3 (0:2)
Голы: Пуэртас, 21 (0:1). Сольдадо, 43 (0:2). Мерино, 47 (1:2). Оярсабаль, 83 (2:2). Дуарте, 88 (2:3)«Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Элустондо (Горосабель, 70), Ле Норман, Айен Муньос, Порту (Джуара, 64), Мерино, Субименди, Виллиан Жозе (Роберто Лопес, 79), Оярсабаль, Барренечеа«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо (Санчес, 68), Диас, Дуарте, Нева, Эррера (Мартинес, 90+3), Брайс (Азиз, 63), Пуэртас (Жил Диаш, 90+3), Сольдадо (Мачис, 63), ФернандесПредупреждения: Айен Муньос, 4. Фернандес, 7. Сольдадо, 39. Элустондо, 67. Пуэртас, 88