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    «Аталанта» обыграла «Сампдорию», «Рома» справилась с «Пармой»

    «Аталанта» — «Сампдория»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Сампдорией» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 75-й минуте — отличился бразильский защитник Рафаэл Толой, которому ассистировал Руслан Малиновский.

    На 85-й минуте колумбийский форвард Луис Мурьель установил окончательный счет.

    «Аталанта» одержала девятую победу подряд и вышла на третье место в таблице Серии А. «Сампдория» находится на 16-й строчке.

    В параллельном матче римская «Рома» на своем поле победила «Парму» со счетом 2:1.

    Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева — Юрай Куцка реализовал пенальти.

    На 43-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счет, а на 57-й минуте армянский хавбек ассистировал Жордану Верету, который принес победу «Роме». 0

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