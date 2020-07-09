«Аталанта» — «Сампдория»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 31-го тура итальянской Серии Аодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 75-й минуте — отличился бразильский защитник Рафаэл Толой, которому ассистировал Руслан Малиновский.

На 85-й минуте колумбийский форвард Луис Мурьель установил окончательный счет.

«Аталанта» одержала девятую победу подряд и вышла на третье место в таблице Серии А. «Сампдория» находится на 16-й строчке.

В параллельном матче римская «Рома» на своем поле победила «Парму» со счетом 2:1.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева — Юрай Куцка реализовал пенальти.

На 43-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счет, а на 57-й минуте армянский хавбек ассистировал Жордану Верету, который принес победу «Роме». 0