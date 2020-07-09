«Аталанта» — «Сампдория»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 75-й минуте — отличился бразильский защитник Рафаэл Толой, которому ассистировал Руслан Малиновский.
На 85-й минуте колумбийский форвард Луис Мурьель установил окончательный счет.
«Аталанта» одержала девятую победу подряд и вышла на третье место в таблице Серии А. «Сампдория» находится на 16-й строчке.
В параллельном матче римская «Рома» на своем поле победила «Парму» со счетом 2:1.
Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева — Юрай Куцка реализовал пенальти.
На 43-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счет, а на 57-й минуте армянский хавбек ассистировал Жордану Верету, который принес победу «Роме». 0