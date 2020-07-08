Правило пяти замен будет действовать и в сезоне-2020/21

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлит действие правила пяти замен на следующий сезон, утверждает The Athletic.

Напомним, IFAB в мае одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса.

Как передает источник, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Большинство из чемпионатов приняли возможность IFAB использовать пять замен, используя три остановки в матче. В дополнительное время можно делать и шестую замену.

При этом УЕФА ранее утверждал, что в сезоне-2020/21 в турнирах под эгидой организации будет три замены. 0