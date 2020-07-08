Правило пяти замен будет действовать и в сезоне-2020/21
globallookpress.com
Напомним, IFAB в мае одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса.
Как передает источник, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Большинство из чемпионатов приняли возможность IFAB использовать пять замен, используя три остановки в матче. В дополнительное время можно делать и шестую замену.
При этом УЕФА ранее утверждал, что в сезоне-2020/21 в турнирах под эгидой организации будет три замены. 0