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    Правило пяти замен будет действовать и в сезоне-2020/21

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    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлит действие правила пяти замен на следующий сезон, утверждает The Athletic.

    Правило пяти замен будет действовать и в сезоне-2020/21
    Правило пяти замен будет действовать и в сезоне-2020/21

    Напомним, IFAB в мае одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса.

    Как передает источник, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Большинство из чемпионатов приняли возможность IFAB использовать пять замен, используя три остановки в матче. В дополнительное время можно делать и шестую замену.

    При этом УЕФА ранее утверждал, что в сезоне-2020/21 в турнирах под эгидой организации будет три замены. 0

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