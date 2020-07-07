«Севилья» — «Эйбар»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 34-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был открыт на 56-й минуте. Навас справа выдал отличный навес на дальнюю штангу, откуда Лукас Окампос в касание внешней стороной стопы отправил мяч в ворота «Эйбара».

После этой победы «Севилья» укрепила свои позиции на четвертом месте в таблице Примеры, которое дает право команде в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. «Эйбар» находится на 17-й строчке.