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    Гол Окампоса принес «Севилье» победу над «Эйбаром»

    «Севилья» — «Эйбар»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» одержала домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был открыт на 56-й минуте. Навас справа выдал отличный навес на дальнюю штангу, откуда Лукас Окампос в касание внешней стороной стопы отправил мяч в ворота «Эйбара».

    После этой победы «Севилья» укрепила свои позиции на четвертом месте в таблице Примеры, которое дает право команде в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. «Эйбар» находится на 17-й строчке.

    Примера. 34-й тур
    «Севилья» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)
    Гол: Окампос, 56«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Регилон, 80), Гомес (Гудель, 79), Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 63), де Йонг (Эн-Несири, 63), Окампос, Эль-Хаддади (Сусо, 79)«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Техеро, Бургос, Рафа Суариш, Диоп (Педро Леон, 77), Альварес (Атиенса, 88), Кристофоро, Экспосито (Кике, 68), Серхио Энрич (Шарлес, 88), Инуи (Де Бласис, 77)Предупреждения: Гомес, 14. Альварес, 37. Банега, 90+1
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