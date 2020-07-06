«Порту» — «Белененсеш»: счет матча 5:0, обзор голов

Игроки «Порту»
twitter.com/fcporto
Авторами голов стали Тикинью, Мусса Марега, Алекс Теллес, Фабиу Виейра и Луис Диас.
«Порту» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице — отрыв от «Бенфики» составляет семь очков. «Белененсеш» находится на 14-й строчке.
Чемпионат Португалии. 30-й тур
«Порту» (Порту) — «Белененсеш» (Лиссабон) — 5:0 (1:0)
Голы: Тикиньо, 31 — 1:0; Марега, 58 — 2:0; Алекс Теллес, 75 (пен.) — 3:0; Фабиу Виейра, 82 — 4:0; Диас, 90+2 — 5:0