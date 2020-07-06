«Порту» — «Белененсеш»: счет матча 5:0, обзор голов

одержал разгромную победу надсо счетом 5:0 в матче 30-го тура чемпионата Португалии.

Авторами голов стали Тикинью, Мусса Марега, Алекс Теллес, Фабиу Виейра и Луис Диас.

«Порту» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице — отрыв от «Бенфики» составляет семь очков. «Белененсеш» находится на 14-й строчке.