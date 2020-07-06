ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
  • 22:27
    • «Зенит» выиграл у «Краснодара» и оформил чемпионство
  • 08:07
    • Семак уже восемь раз выигрывал чемпионат России
  • 07:34
    • Месси повторил личный рекорд по ассистам в Ла Лиге
  • 07:16
    • «Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
  • 20:32
    • «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Порту» на «Драгау» разгромил «Белененсеш»

    «Порту» — «Белененсеш»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Португалия Порту
    «Порту» одержал разгромную победу над «Белененсишем» со счетом 5:0 в матче 30-го тура чемпионата Португалии.

    Игроки «Порту»
    Игроки «Порту»

    Авторами голов стали Тикинью, Мусса Марега, Алекс Теллес, Фабиу Виейра и Луис Диас.

    «Порту» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице — отрыв от «Бенфики» составляет семь очков. «Белененсеш» находится на 14-й строчке.

    Чемпионат Португалии. 30-й тур
    «Порту» (Порту) — «Белененсеш» (Лиссабон) — 5:0 (1:0)
    Голы: Тикиньо, 31 — 1:0; Марега, 58 — 2:0; Алекс Теллес, 75 (пен.) — 3:0; Фабиу Виейра, 82 — 4:0; Диас, 90+2 — 5:0
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
  • 29/06/2020 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Морейренсе» — «Спортинг»
  • 1.85
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли команда Моуринью важную победу?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Закрепится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Леванте» и «Реал Сосьедад» обменяются голами?
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Краковия — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры