«Локомотив» — «Сочи»: счет матча 0:0

Московскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

На 18-й минуте Антон Миранчук резко сместился к центру и пробил в угол. Джанаев среагировал, Алексей Миранчук подобрал отскок и прострелил в центр, а Эдер поразил пустые ворота «Сочи». Но гол не засчитан — Алексей был в офсайде.

Ситуация повторилась в компенсированное время. На первой добавленной минуте Алексей Миранчук поборолся в воздухе и сделал скидку во вратарскую «Сочи», а Сулейманов высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку, но он был в офсайде.

А на шестой компенсированной минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти за фол против Крыховяка. К точке подошел Алексей Миранчук, но пробил в правую штангу.

«Локомотив» набрал 49 очков и сохранил за собой второе место в чемпионате. У «Сочи» стало 30 очков: команда занимает 11-ю строчку таблицы РПЛ.