ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиСыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • 22:56
    • «Бавария» завоевала Кубок Германии
  • 22:32
    • «Локо» и «Сочи» голов не забили, Миранчук не реализовал пенальти
  • 22:18
    • ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»
  • 20:22
    • «Спартак» проиграл «Тамбову» на «Открытие Арене»
  • 18:25
    • «Динамо» уступило «Арсеналу», играя в большинстве
    Все новости спорта

    «Локо» и «Сочи» голов не забили, Миранчук не реализовал пенальти

    «Локомотив» — «Сочи»: счет матча 0:0

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (0:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 18-й минуте Антон Миранчук резко сместился к центру и пробил в угол. Джанаев среагировал, Алексей Миранчук подобрал отскок и прострелил в центр, а Эдер поразил пустые ворота «Сочи». Но гол не засчитан — Алексей был в офсайде.

    Ситуация повторилась в компенсированное время. На первой добавленной минуте Алексей Миранчук поборолся в воздухе и сделал скидку во вратарскую «Сочи», а Сулейманов высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку, но он был в офсайде.

    А на шестой компенсированной минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти за фол против Крыховяка. К точке подошел Алексей Миранчук, но пробил в правую штангу.

    «Локомотив» набрал 49 очков и сохранил за собой второе место в чемпионате. У «Сочи» стало 30 очков: команда занимает 11-ю строчку таблицы РПЛ.

    РПЛ. 26-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 0:0
    Нереализованный пенальти: Ал.Миранчук, 90+9 (штанга)«Локомотив» (Москва): Коченков, Чорлука, Живоглядов (Магкеев, 90), Идову, Мурило, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Жемалетдинов (Жоау Мариу, 64), Куликов (Рыбчинский, 72), Эдер (Сулейманов, 72)«Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Заика, Мевля (Полоз, 46), Новосельцев, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, Мостовой, Нобоа, Кокорин (А.Заболотный, 90+5)Предупреждения: Ант.Миранчук, 10. Жемалетдинов, 16. Бурмистров, 28. Набиуллин, 47. Заика, 57. Живоглядов, 69. Кокорин, 83. Крыховяк, 89
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 02/07/2020 в 19:09
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Урал»
  • 1.77
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Игра на «Сан Мамес» пройдет без града голов
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • В игре на «Олимпико» соперники сыграют открыто
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры