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    «Галатасарай» переиграет «орлов»

    Бешикташ — Галатасарай: прогноз на матч турецкой Суперлиги 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Галатасарай»
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    Виктор Осимхен
    29 марта в 29-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Марта 2025 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:30 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Орлы» проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бешикташ» на 7 очков отстает от третьей позиции. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

    Бешикташ — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бешикташ» уступил «Истанбулспору» (1:3).

    А вот до того команда проиграла «Коньяспору» (0:1). При этом поединок с «Газиантепом» также завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бешикташ» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Юнас Свенссон, Бахтиер Зайнутдинов — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орлы» уступили в 3 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

    Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бешикташ» победил дважды при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бешикташ» явно максимально настроится на стамбульское дерби.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» проводят довольно качественный сезон. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Галатасарай» шикарно атакует, отличившись 68 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Львы» вчистую переиграли «Антальяспор» (4:0).

    До того команда одолела еще и «Аланьяспор» (2:1). А вот встреча с «Касымпашой» завершилась боевой ничьей (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Мауро Икарди, Исмаил Якобс — травмированы.

    Состояние команды: «Львы» победили в 2 своих последних поединках. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет 9 очков.

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    При этом «Галатасарай» в матче первого круга переиграл «орлов» (2:1). Да и в нынешней диспозиции «львы» выглядят мощнее соперника.

    Отличный сезон проводит Виктор Осимхен. Нигерийский форвард настрелял уже 20 мячей в текущем чемпионате Турции.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Осимхен и компания явно намерены еще сильнее оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • «Галатасарай» победил в 2 своих последних матчах

    • «Бешикташ» уступил в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    «Львы» максимально сконцентрированы на чемпионской гонке, да и «Бешикташ» нынче находится в ужасных кондициях.

    Ставка: Победа «Галатасарая» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    Бешикташ — Галатасарай: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 29.03.202520:30. «Галатасарай» переиграет «орлов»
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