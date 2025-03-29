29 марта в 29-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Бешикташ» на 7 очков отстает от третьей позиции. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бешикташ» уступил «Истанбулспору» (1:3).

А вот до того команда проиграла «Коньяспору» (0:1). При этом поединок с «Газиантепом» также завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бешикташ» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Юнас Свенссон, Бахтиер Зайнутдинов — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орлы» уступили в 3 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бешикташ» победил дважды при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бешикташ» явно максимально настроится на стамбульское дерби.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» проводят довольно качественный сезон. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Галатасарай» шикарно атакует, отличившись 68 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Львы» вчистую переиграли «Антальяспор» (4:0).

До того команда одолела еще и «Аланьяспор» (2:1). А вот встреча с «Касымпашой» завершилась боевой ничьей (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Мауро Икарди, Исмаил Якобс — травмированы.

Состояние команды: «Львы» победили в 2 своих последних поединках. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет 9 очков.

При этом «Галатасарай» в матче первого круга переиграл «орлов» (2:1). Да и в нынешней диспозиции «львы» выглядят мощнее соперника.

Отличный сезон проводит Виктор Осимхен. Нигерийский форвард настрелял уже 20 мячей в текущем чемпионате Турции.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Осимхен и компания явно намерены еще сильнее оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Галатасарай» победил в 2 своих последних матчах

«Бешикташ» уступил в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

«Львы» максимально сконцентрированы на чемпионской гонке, да и «Бешикташ» нынче находится в ужасных кондициях.

Ставка: Победа «Галатасарая» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50