Бешикташ
Галатасарай
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Орлы» проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Бешикташ» на 7 очков отстает от третьей позиции. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.
Бешикташ — Галатасарай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бешикташ» уступил «Истанбулспору» (1:3).
А вот до того команда проиграла «Коньяспору» (0:1). При этом поединок с «Газиантепом» также завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бешикташ» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Юнас Свенссон, Бахтиер Зайнутдинов — травмированы.
Состояние команды: «Орлы» уступили в 3 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.
Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бешикташ» победил дважды при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бешикташ» явно максимально настроится на стамбульское дерби.
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Львы» проводят довольно качественный сезон. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Суперлиги.
Причем «Галатасарай» шикарно атакует, отличившись 68 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Львы» вчистую переиграли «Антальяспор» (4:0).
До того команда одолела еще и «Аланьяспор» (2:1). А вот встреча с «Касымпашой» завершилась боевой ничьей (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Мауро Икарди, Исмаил Якобс — травмированы.
Состояние команды: «Львы» победили в 2 своих последних поединках. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет 9 очков.
При этом «Галатасарай» в матче первого круга переиграл «орлов» (2:1). Да и в нынешней диспозиции «львы» выглядят мощнее соперника.
Отличный сезон проводит Виктор Осимхен. Нигерийский форвард настрелял уже 20 мячей в текущем чемпионате Турции.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Осимхен и компания явно намерены еще сильнее оторваться от преследователей.
Статистика для ставок
- «Галатасарай» победил в 2 своих последних матчах
- «Бешикташ» уступил в 3 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
- 2.03Крылья Советов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.93Байер — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.17Жил Висенте — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.
«Львы» максимально сконцентрированы на чемпионской гонке, да и «Бешикташ» нынче находится в ужасных кондициях.
Ставка: Победа «Галатасарая» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50